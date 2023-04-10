МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Более 600 тысяч человек получили проактивные уведомления о размере будущей страховой пенсии по старости, такие сведения поступили в личный кабинет на портале госуслуг мужчинам, достигшим 45 лет, и женщинам, которым исполнилось 40 лет, сообщается на сайте Социального фонда России. Путин назвал один из способов улучшения демографии

"С начала года Социальный фонд направил 624 тысячам россиян проактивные уведомления о размере будущей страховой пенсии по старости. Такие сведения поступили в личный кабинет на портале госуслуг мужчинам, достигшим 45 лет, и женщинам, которым исполнилось 40 лет", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что проактивное информирование дает гражданам возможность проверить переданные работодателями сведения и заранее оценить свои пенсионные права, за все время с момента начала рассылки такие уведомления получили порядка 32 миллионов россиян.

Добавляется, что в уведомлении Социального фонда содержится информация о страховом стаже, количестве заработанных на данный момент пенсионных коэффициентов и размере пенсии, рассчитанной по этим показателям, в сведениях также указан размер пенсионных накоплений, если они формируются.

В Соцфонде напомнили, что гражданам, у которых нет учетной записи на портале госуслуг, информация о формировании пенсии доступна в клиентских службах Социального фонда.

"Проактивное информирование о размере сформированной пенсии и условиях, при которых она назначается, поступает раз в три года женщинам начиная с 40 лет и мужчинам начиная с 45 лет", — заключили в Соцфонде.