МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Конституционный совет Франции в пятницу вынесет итоговое решение по проекту пенсионной реформы, обозначив либо победу, либо провал президента Эммануэля Макрона в отношении одной из ключевых реформ его второго президентского срока. Во Франции язвительно высмеяли результаты визита фон дер Ляйен в Китай

ЧЕТЫРЕ СЦЕНАРИЯ

Конституционный совет может полностью одобрить законопроект. Тогда в течение двух недель Макрон должен будет осуществить промульгацию закона, и он вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Таким образом, у профсоюзов будет две недели, чтобы попытаться убедить Макрона отозвать или изменить законопроект.

Совет также может одобрить законопроект лишь частично. Ряд статей, в том числе об изменении трудового кодекса, требует привлечения к дискуссиям социальных партнеров, чего правительством, стремившимся провести законопроект в сжатые сроки, сделано не было. Однако основная мера законопроекта — статья 7, предполагающая увеличение пенсионного возраста на два года, с 62 до 64 лет — будет сохранена.

Полное отклонение законопроекта, согласно французским СМИ, является наименее вероятным сценарием. Ни одна из многочисленных пенсионных реформ во Франции прежде не была отклонена советом. При этом такое решение будет означать безоговорочную победу профсоюзов. В таком случае закон будет вновь вынесен на обсуждение, а профсоюзы будут добиваться снижения пенсионного возраста до 60 лет.

Также совет может вынести решение в пользу проведения референдума по реформе, которого добиваются левые партии и профсоюзы. В этом случае партиям за девять месяцев будет необходимо собрать 4,87 миллиона подписей — необходимые 10% от общего числа зарегистрированных избирателей, чтобы законопроект был вновь вынесен на рассмотрение парламентом.

БУДУЩЕЕ ПРОТЕСТОВ

Решение совета во многом повлияет на масштаб социального протеста во Франции. Как пишет радиостанция Franceinfo, "никакое другие решение Конституционного совета не привлекало столько внимания, как эта пенсионная реформа". Если текст будет одобрен, это усугубит социальный кризис и осложнит возобновление общественного диалога. Если совет отклонит законопроект, это ослабит исполнительную власть "вплоть до того, что управление страной будет более невозможно".

Однако, как отмечают профсоюзы, никакое решение Конституционного совета не будет означать окончания протестного движения. Из восьми ведущих профсоюзов страны только лишь генеральный секретарь "Французской демократической конфедерации труда" (CFDT) Лоран Берже заявил, что в случае одобрения законопроекта "не подвергнет сомнению решение совета", и профсоюз "в течение шести месяцев" более не будет призывать к манифестациям.

Во французском правительстве чувствуется напряженность в связи с предстоящим решением совета. Премьер-министр Элизабет Борн даже отменила предстоящий визит в Канаду на фоне кризиса в стране. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу соберет экстренный совет министров. Как отмечало издание Figaro, между президентом и главой кабмина назрели разногласия, и Макрон может даже заменить премьера. Макрон также пообещал лично встретиться с главами профсоюзов, чтобы продолжить работу "в духе согласия и будущего сотрудничества".

О КОНСТИТУЦИОННОМ СОВЕТЕ

Конституционный совет — орган конституционного контроля Франции. Он был сформирован в 1958 году после принятия конституции Пятой республики. Конституционный совет состоит из девяти членов, каждый из которых назначается на девять лет без права переназначения и переизбрания на второй срок. Три члена назначаются президентом Республики, три — президентом Нацсобрания (нижней палаты парламента), и еще три — президентом Сената (верхней палаты французского парламента). Совет обновляется на треть каждые три года. Председателем Конституционного совета в данный момент является Лоран Фабиус, в разное время занимавший ряд министерских должностей. Пожизненными членами Конституционного совета являются экс-президенты Николя Саркози и Франсуа Олланд.

Конституционный совет может признать законопроект нарушающим нормы основного закона страны. Данный орган может вынести суждение о неконституционности законопроекта, который находится в разработке или был только что принят, но тут же оспорен и еще не вступил после промульгации (провозглашение должностным лицом принятого парламентом закона) в законную силу. Запрос о проверке могут подать только президент республики, премьер-министр, председатели Сената и Нацсобрания.

Решения Конституционного совета обжалованию не подлежат и, согласно 62 статье конституции Франции, обязательны для всех публичных властей, административных и судебных органов.

С момента своего создания Конституционный совет частично отверг 352 законопроекта, а 17 текстов были полностью отклонены. Среди них — предложение Николя Саркози по уменьшению выбросов CO2 с помощью введения для домохозяйств и предприятий налога на энергопотребление. Также совет отверг предложение Франсуа Олланда ввести налог в 75% на прибыль свыше 1 миллиона евро, что было признано неконституционным. Также была отклонена статья предложенного нынешним главой МВД Жеральдом Дарманеном законопроекта, предполагающая наказание "за провокацию стражей правопорядка". Была отвергнута часть закона о "разжигании ненависти в сети интернет", согласно которой администраторы соцсетей должны были в течение 24 часов удалить неправомерный контент под угрозой весомых штрафов. Законопроект был признан нарушающим свободу слова и самовыражения. В разгар эпидемии коронавируса Макроном был предложен законопроект о введении чрезвычайной санитарной ситуации, часть которого, касающаяся изоляции больных и отслеживания их контактов, также была отклонена.