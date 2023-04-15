МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, документ опубликован в официальном журнале, передает Agence France-Presse. Макрон: ЕС вправе создавать протекционистские механизмы

"Президент Франции Эммануэль Макрон промульгировал (официально провозгласил и подписал — ред.) закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет, согласно субботнему официальному журналу", — передает агентство.

Конституционный совет Франции в пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. Елисейский дворец сообщил, что Макрон подпишет закон в ближайшие дни.

После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством страны по поводу пенсионной реформы до 1 мая, и призвали устроить в этот день "исключительную и народную" протестную акцию.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к массовым протестам в стране. Во Франции уже прошли 12 общенациональных протестных акций против пенсионной реформы. Все они сопровождались беспорядками, столкновениями сотрудников полиции с протестующими и задержаниями.