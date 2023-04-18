МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений отечественных негосударственных фондов (НПФ) за 2022 год без учета выплат вознаграждения составила 5,1 процента, сообщил Банк России. Пенсионерам назвали налоги, которые они могут не платить

Согласно материалам регулятора, средневзвешенная доходность до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию, а также фонду по пенсионным резервам составила 5,4 процента. Итоговая медианная доходность фондов — 7,9 процента по пенсионным накоплениям и 8,2 процента по пенсионным резервам.

"Даже в такой нестабильный год у НПФ наблюдался прирост инвестиционных портфелей. Несмотря на отрицательную переоценку финансовых инструментов (особенно акций), положительная доходность фондов была обеспечена процентными доходами (преимущественно по корпоративным и государственным облигациям) и дивидендами", — подчеркнули в Центробанке.

Банк России добавил, что в четвертом квартале средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ снизилась до 1,6 процента к третьему кварталу, в то время, как средневзвешенная доходность пенсионных резервов НПФ достигла 2,6 процента с 1,5 процентов в третьем квартале. Аналитики регулятора объяснили ситуацию прекращением НПФ использовать поддержку в части фиксации стоимости ценных бумаг на 18 февраля 2022 года или на дату приобретения.

Регулятор также указал, что средневзвешенная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, отражающая результаты инвестирования на счетах застрахованных лиц, по итогам прошлого года составила 3,6 процента.