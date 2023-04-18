МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает повышение до 2,8 миллиона с 1,4 миллиона рублей предельного размера гарантийного возмещения для добровольных пенсионных накоплений. Госдума приняла закон о лишении гражданства за угрозу нацбезопасности

Принятие законопроекта позволит реализовать послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, озвученное 21 февраля, в котором он отметил необходимость гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений людей и предложил увеличить страховое покрытие для таких накоплений до 2,8 миллиона рублей.

Сейчас законодательство гарантирует возмещение указанных накоплений в пределах 1,4 миллиона рублей. Законопроект увеличивает эту сумму вдвое. Соответствующие изменения вносятся в закон о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).

Новый закон, в случае его принятия, вступит в силу со дня официального опубликования.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, повышение суммы гарантированного возмещения до 2,8 миллиона рублей будет способствовать привлечению новых клиентов, повышению уровня пенсионного обеспечения граждан и доверия к пенсионной системе. В свою очередь, развитие НПО позволит сформировать в портфелях НПФ долгосрочные инвестиционные ресурсы для национальной экономики. ГД приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

По итогам 2022 года в систему негосударственного пенсионного обеспечения входило 39 НПФ с общим количеством участников более 6,2 миллиона человек.

Рассмотрение законопроекта в третьем чтении запланировано на 19 апреля.