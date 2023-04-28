МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Общий объем средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и пенсионных накоплений под управлением ВЭБа в 2022 году вырос на 5,4% и превысил 7 триллионов рублей, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре ключевых показателей НПФ. Юрист раскрыл, как распознать недоплату пенсии

"Совокупный портфель пенсионных средств в 2022 году вырос на 5,4% и на конец года превысил 7 триллионов рублей. Основной прирост произошел во втором и четвертом кварталах 2022 года. Этому способствовали возможность фиксации стоимости ценных бумаг на 18 февраля 2022 года во втором квартале и рост российского фондового рынка в четвертом квартале", — говорится в обзоре. Несмотря на рост совокупного портфеля в абсолютном выражении, отношение портфеля к ВВП продолжало снижаться, до 4,6% ВВП в четвертом квартале 2022 года.

Максимальный рост по итогам 2022 года наблюдался в портфелях пенсионных накоплений Пенсионного фонда России (с начала 2023 года – Социальный фонд России): на 8,1%, до 2,2 триллиона рублей, за счет положительной доходности от инвестирования. Пенсионные резервы НПФ по итогам 2022 года увеличивались медленнее (на 7,7%). Прирост пенсионных накоплений НПФ равен 2,5%, но, несмотря на более слабую динамику, они по-прежнему составляют основную часть пенсионных средств НПФ (3,1 триллиона рублей).

Доходности инвестирования всех пенсионных портфелей в 2022 году выросли, но остались ниже инфляции. В результате по итогам 2022 года валовая доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ составила 5,1% (+0,4 процентного пункта за год). Валовая доходность размещения пенсионных резервов достигла 5,4% (+1,5 процентного пункта за год). Чистые показатели доходности за год выросли сопоставимыми темпами, до 3,6% и 4,3% соответственно. Россиянам рассказали, как изменится график выплат пенсий в мае

По итогам 2022 года три НПФ, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, показали доходность выше, чем доходность инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компании ВЭБ по расширенному портфелю. Эти фонды не пользовались предоставленной возможностью зафиксировать стоимость ценных бумаг в портфеле на 18 февраля 2022 года.

Все фонды продемонстрировали положительную доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ, максимальная доходность составила 10,2%, минимальная – 2,2%. Все фонды, работающие с негосударственным пенсионным обеспечением, также показали положительную доходность в части размещения средств пенсионных резервов. Максимальная доходность от размещения пенсионных резервов составила 9,9%, минимальная – 3,3%.