МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в четвертом квартале 2022 года нарастили вложения в государственные облигации и снизили вложения в корпоративные ценные бумаги, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре ключевых показателей НПФ. Совокупный портфель пенсионных средств в России вырос на 5,4 процента

"После временной смены тенденций в инвестировании пенсионных средств НПФ в третьем квартале 2022 года, когда фонды наращивали вложения в корпоративные облигации и снижали вложения в государственные ценные бумаги, в конце года динамика изменилась. В четвертом квартале вновь наблюдалось увеличение долей вложений средств в государственные ценные бумаги и снижение долей корпоративных облигаций. Такое направление инвестирования было характерно для рынка в четвертом квартале 2021 – втором квартале 2022 года", — говорится в обзоре.

По итогам октября-декабря 2022 года доля корпоративных облигаций в портфеле пенсионных накоплений НПФ сократилась на 1,6 процентного пункта, в портфеле пенсионных резервов – на 1,8 процентного пункта. Сокращение вложений произошло несмотря на большой объем размещений новых выпусков в этом сегменте.

"Одной из причин такой динамики стало активное участие НПФ в аукционах ОФЗ Минфина России в конце года. НПФ в основном приобретали классические ОФЗ с фиксированным купоном, а также "линкеры", то есть бумаги, выплаты по которым зависят от уровня инфляции (серии ОФЗ-ИН). Кроме того, сокращению вложений в корпоративные облигации способствовали небольшой спред их доходности к ОФЗ, снижение ликвидности рынка из-за оттока участников торгов, а также прекращение публикации финансовой отчетности эмитентами", — отмечают в ЦБ. Юрист раскрыл, как распознать недоплату пенсии

В результате по итогам 2022 года в портфеле пенсионных накоплений НПФ доля корпоративных облигаций уменьшилась на 3,5 процентного пункта, до 47,9%, в портфеле пенсионных резервов – на 4,6 процентного пункта, до 44,9%. Доля государственных ценных бумаг в портфеле пенсионных накоплений в четвертом квартале 2022 года увеличилась на 3,4 процентного пункта (на 4,5 процентного пункта год к году), до 36,8%, в портфеле пенсионных резервов – на 2,3 процентного пункта (на 5,1 процентного пункта год к году), до 20,7%.

Совокупная доля НПФ на рынке ОФЗ довольно стабильна, но стала незначительно больше за 2022 год и на конец декабря составила 8%, с учетом средств ПФР – 10%.

Доли акций в обоих портфелях НПФ в 2022 году сократились — на 1,3 процентного пункта, до 5,2%, в портфеле пенсионных накоплений, на 0,3 процентного пункта, до 9,8%, в портфеле пенсионных резервов. К снижению доли вложений в акции привела негативная динамика этого рынка, отмечают в ЦБ.