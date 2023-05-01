МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Доставлять страховые пенсии наличными теперь может только "Почта России", соответствующий закон вступил в силу в понедельник. "Почта России" начала выдавать заказы с Ozon в почтовых отделениях

Из пенсионеров, получающих пенсию наличными деньгами, около 13%, или 1,5 миллиона человек, по их заявлению получают пенсии через иные организации (105 организаций в 19 регионах РФ), говорилось в заключении социального комитета Совфеда.

С 1 мая доставка страховых пенсий будет осуществляться, как и сейчас, безналичным путем через кредитные организации, а выплата наличных и их доставка – только организациями федеральной почтовой связи.