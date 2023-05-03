МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Россиянам будут сообщать о величине накоплений в негосударственных пенсионных фондах, сообщает "РГ". Россиянам раскрыли, за кого из членов семьи можно получить доплату к пенсии

Издание поясняет, что граждане будут получать информацию о пенсионных накоплениях через личный кабинет на портале госуслуг или при посещении клиентской службы Социального фонда РФ. Предусматривается, что норма заработает с 1 июля 2024 года.

Зампредседателя комитета Совфета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в комментарии "РГ" назвала указанную норму следующим шагом после введения с 1 января 2022 года обязательного информирования граждан о средствах пенсионных накоплений, а также о предполагаемом размере будущей страховой пенсии, которые формируются в Соцфонде.

При этом издание сообщает, что информирование проводится один раз в три года: для мужчин, начиная с 45 лет, и для женщин, начиная с 40 лет. Таким же образом будут информировать и о накоплениях в негосударственных пенсионных фондах.