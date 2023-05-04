МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Власти могут продлить срок софинансирования по программе долгосрочных сбережений (ПДС), пишут "Известия". Программа долгосрочных сбережений может заработать с 1 января

Законопроект о программе был внесен в Госдуму 27 апреля. Ее текущие параметры предполагают, что государство будет в течение трех лет добавлять до 36 тысяч рублей на взносы граждан, которые станут участниками программы в первые три года ее действия.

Участники, успевшие подключиться к программе, смогут получить от государства максимум по 108 тысяч рублей за три года.

Как заявили изданию в пресс-службе Минфина, вопрос о пролонгации софинансирования уплаченных взносов граждан в программу "может быть рассмотрен в дальнейшем дополнительно".

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что вопрос о продлении этой стимулирующей меры, очевидно, будет поднят уже во время рассмотрения законопроекта в нижней палате.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что софинансирование должно действовать на весь 15-летний срок программы, парламентарий сказал, что необходима "дискуссия, учет рисков и эффективности реализации предложений".

Как отмечают авторы документа, основная цель ПДС — создать дополнительные возможности долгосрочных сбережений для каждого россиянина. В качестве источников должны выступить добровольные взносы граждан и работодателей, пенсионные накопления. Участие в программе предполагается в течение 15 лет. Чтобы стимулировать граждан, власти предусмотрели налоговый вычет, который может доходить до 52 тысяч рублей, а также софинансирование.

По словам Аксакова, возможно, будут предусмотрены льготы для компаний, которые примут участие в софинансировании взносов своих работников. Речь идет об отнесении издержек части перечисляемых средств из прибыли на расходы.

Аналогичная льгота есть сейчас при корпоративных пенсионных программах — перечисленные компанией взносы по ней можно включать в состав расходов при расчете налога на прибыль.