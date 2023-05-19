МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Все негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в России показали в прошлом квартале положительную доходность, а у большинства из них она была выше инфляции, говорится в сообщении Банка России. Как рассчитать размер пенсии в 2023 году: формула, пример, что такое ИПК

"Все негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам первого квартала получили положительную доходность. У большинства из них она была выше инфляции. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений составила 2,7% (11,1% годовых), пенсионных резервов — 2,5% (10,2% годовых), а инфляция —1,7% (6,9% годовых)", — отмечается там.

Доход НПФ был обеспечен преимущественно положительной переоценкой акций и купонами по долговым ценным бумагам, поясняется там же.

Ранее в ходе конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок" глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что НПФ научились зарабатывать. Так, по ее словам, они активно стали инвестировать в корпоративные облигации.