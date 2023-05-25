МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Существует несколько причин, почему россияне могут лишиться пенсионных выплат, рассказала URA.RU старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева. Как рассчитать размер пенсии в 2023 году: формула, пример, что такое ИПК

Она объяснила, что в законе существуют понятия: приостановление и прекращение выплаты пенсии.

"По общему правилу, ФСС приостанавливает выплату, если в течение шести месяцев подряд пенсионер ее не получает. Также без выплат можно остаться в случае предоставления недостоверных сведений о праве на ее получение и прекращения законных оснований для ее выплаты. Пенсионера также лишат выплаты в случае переезда за пределы России", — добавила специалист.

Если человек получает пенсию по инвалидности, то выплаты пособий могут приостановить или прекратить, если гражданин не прошел медосвидетельствование.

Восстановить процесс выплат можно несколькими способами: если человек долго не получал пенсию, то ему нужно просто написать заявление.

Если приостановка выплат была обоснована законом, то ее можно вновь начать получать при изменении обстоятельств, а для этого гражданин должен заново оформить соответствующий статус.