МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий беззаявительный порядок назначения страховой и социальной пенсий в случае потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны. Россиянам раскрыли условия, при которых можно лишиться пенсии

Закон был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон также устанавливает, что такие пенсии назначаются со дня смерти кормильца на основании данных, которые имеются в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Решение о назначении таких пенсий будет приниматься в срок не более пяти рабочих дней. Кроме того, уточняется, что лица, имеющие основания для назначения и страховой, и социальной пенсий, будут получать одну пенсию, которая будет более выгодной.

Кроме того, уточняется понятие "нетрудоспособные граждане", в частности, к ним относятся дети, достигшие 18 лет и завершившие обучение по образовательным программам основного общего или среднего общего образования, на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение.