МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Пенсии неработающим пенсионерам планируется проиндексировать два раза в 2025 году, индексации в первый месяц года не будет, рассказал "Российской газете" глава думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Пенсия по потере кормильца: размер, кому положена, как оформить

"До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс", — сказал депутат в интервью изданию.

Он добавил, что показатель должен подниматься как минимум на тысячу рублей в год.

В соответствии с законом о бюджете Соцфонда, в 2024 году страховые пенсии вырастут на 4,6 процента, а в 2025 году повысятся на четыре процента в феврале и на 3,6 процента в апреле. После переходного периода, отмечает "Российская газета", повышение выплат будет зависеть от фактической инфляции за предыдущий год. Как отмечает издание, на данный момент показатель роста пенсии соответствует инфляционным прогнозам. При этом возможность корректировки цифр не исключается, подчеркнули журналисты.

Президент Владимир Путин летом прошлого года поручил провести индексацию пенсий на десять процентов. На текущий момент выплаты по старости достигают 22 тысяч рублей.