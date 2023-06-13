МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий порядок пенсионного обеспечения россиян, находящихся в статусе военных пенсионеров и постоянно проживающих в новых регионах РФ, в соответствии с законодательством РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин назвал виновных в разрушении Каховской ГЭС

Документ устанавливает порядок реализации права граждан РФ, постоянно проживающих в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ.

В частности вводится порядок пенсионного обеспечения для лиц, проходивших военную службу в воинских и других формированиях ДНР после 7 апреля 2014 года включительно или ЛНР после 27 апреля 2014 года включительно, Запорожской области или Херсонской области после 24 февраля 2022 года включительно и уволенных с такой службы, и членов их семей. Кроме того, при обращении за назначением пенсии документы об установлении инвалидности, выданные на территории Украины, принимаются, если такие документы были выданы не позднее 30 сентября 2022 года.

Также устанавливается, что при отсутствии у граждан документов, необходимых для назначения пенсии, в связи с их утратой в ходе спецоперации или при невозможности предоставления документов, пенсия назначается по заявлению гражданина на основании решения комиссии.

При этом нормы закона не распространяются на лиц, проходивших военную службу с 11 мая 2014 года в составе подразделений Национальной гвардии Украины, в Службе безопасности Украины и в составе вооруженных сил Украины, за исключением тех, кто добровольно вступили в состав воинских формирований ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Согласно документу, при назначении пенсии периоды военной службы, учитываемые при назначении пенсий в связи с прохождением гражданином военной службы в соответствии с законодательством СССР, законодательством Российской Федерации, не пересматриваются.

Как отмечалось в финансово-экономическом обосновании к закону, для его реализации потребуется 14,11 миллиарда рублей в год.