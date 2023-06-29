МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Правительство утвердило постановление о беззаявительном порядке назначения пенсионных надбавок за северный и сельский стаж, сообщила пресс-служба кабмина. Минтруд запланировал двойную индексацию пенсий в 2025-2026 годах

"С 2024 года назначение доплат к страховой пенсии за длительный стаж работы в районах Крайнего Севера будет проходить в беззаявительном порядке. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

В кабмине отметили, что нововведение избавит россиян от подачи заявлений и документов в территориальные органы Соцфонда и позволит сэкономить время. О перерасчете пенсий граждане будут проинформированы в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения через портал госуслуг или по почте.

Кроме того, с 2026 года установленный порядок также будет действовать при назначении сельских надбавок к пенсии, которые получают граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, отметили в кабмине.

Право на такую надбавку имеют представители более 500 профессий, в том числе агрономы, пчеловоды, трактористы, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин. Главное условие — чтобы местом работы было сельскохозяйственное предприятие, связанное с производством, выращиванием и обработкой сельхозпродукции.