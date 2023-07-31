МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Перерасчет накопительных и срочных пенсий 103 тысяч россиян будет произведен 1 августа, их размер вырастет на 10%, сообщила пресс-служба Социального фонда России. Эксперт рассказал, в каком случае можно остаться без пенсии по старости

"Помимо повышения страховой пенсии, с 1 августа также будет увеличен размер выплат пенсионных накоплений: накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Этот перерасчет связан не столько с работой пенсионера (с 2014 года отчисления работодателей на пенсионные накопления направляются на формирование страховой пенсии), сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году. В соответствии с ними, накопительные пенсии 103 тысяч россиян с августа будут увеличены на 10%", — сказано в сообщении.

Согласно данным Соцфонда, ежемесячную прибавку к пенсии 39,7 тысяч участников программы софинансирования пенсионных накоплений повысят на 9,83%. Средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,1 тысячу рублей в месяц, а средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 2,2 тысячи рублей в месяц, напомнила пресс-служба.

"Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены всем работающим и неработающим пенсионерам в августе по стандартному графику", — отметили в пресс-службе.