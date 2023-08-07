МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается индексировать пенсии работающим пенсионерам, которые трудятся в социальной сфере, соответствующий законопроект размещен в телеграм-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. Социальный фонд повысит накопительные и срочные пенсии 103 тысяч россиян

"Подготовили к внесению законопроект, предлагающий для пенсионеров, работающих в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения, социального обслуживания, восстановить выплату страховой пенсии с учетом индексации с 1 января 2024 года", — написал Нилов в телеграм-канале.

Законопроект направлен в правительство для получения отзыва, подчеркнул Нилов.

Как отмечается в пояснительных материалах, данная мера будет способствовать восстановлению социальной справедливости и поддержанию доверия граждан к пенсионной системе.