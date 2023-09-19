МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты фракции и глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов внесли законопроект об индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии для работающих инвалидов-пенсионеров, который предусматривает изменения в законе "О страховых пенсиях". Документ доступен в думской базе данных. Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 октября

"Индексация (увеличение) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии в соответствии с изменением стоимости пенсионного коэффициента работающим пенсионерам, являющимся инвалидами, осуществляется с 1 января 2024 года с учетом их индексации, изменения стоимости в 2016 — 2023 годах", — сказано в тексте законопроекта.

Отказ от индексации пенсий работающим инвалидам является существенным антистимулом к занятию ими трудовой деятельностью, поскольку в настоящее время размер пенсии у работающих инвалидов на четверть ниже, чем у неработающих, говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

По данным Росстата, число работающих инвалидов сократилось с 2 млн. 543 тысяч на 1 января 2016 года до 1 млн. 644 тысячи на 1 января 2018 года — более чем на 35 процентов. На 1 января 2022 года число работающих инвалидов составило 1 млн. 559 тыс. (снижение по сравнению с 2016 годом практически на один миллион человек), отмечается там.