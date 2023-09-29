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2023
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Пенсии с 1 января 2024 года превысят 23 тысячи рублей
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Более 16 триллионов рублей будет направлено на выплаты пенсий, страховых пособий и на предоставление мер социальной поддержки в следующем году, сообщила пресс-служба Минтруда РФ... ПРАЙМ, 29.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Более 16 триллионов рублей будет направлено на выплаты пенсий, страховых пособий и на предоставление мер социальной поддержки в следующем году, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
"В общей сложности Социальный фонд направит свыше 16 триллионов рублей на выплату пенсий, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей. Всего же в 2024 году на выплаты пенсий будет направлено свыше десяти триллионов рублей. Кроме того, на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком в 2024 году заложено почти 1,2 триллиона рублей.
Пресс-служба также добавила, что бюджет Соцфонда сформирован раздельно по каждому виду обязательного социального страхования, как это было предусмотрено при объединении Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования.