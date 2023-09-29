МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Более 16 триллионов рублей будет направлено на выплаты пенсий, страховых пособий и на предоставление мер социальной поддержки в следующем году, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. Правительство внесло проект бюджета Социального фонда

"В общей сложности Социальный фонд направит свыше 16 триллионов рублей на выплату пенсий, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей. Всего же в 2024 году на выплаты пенсий будет направлено свыше десяти триллионов рублей. Кроме того, на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком в 2024 году заложено почти 1,2 триллиона рублей.

Пресс-служба также добавила, что бюджет Соцфонда сформирован раздельно по каждому виду обязательного социального страхования, как это было предусмотрено при объединении Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования.