МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительство назначило ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) ветеранам боевых действий при первом обращении без вычета стоимости набора социальных услуг (НСУ), заявила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России. Правительство внесло проект бюджета Социального фонда

Постановление находится на сайте нормативно-правовых актов. Изменения вступят в силу через семь дней после официального опубликования.

"Подписано постановление правительства об утверждении нового порядка предоставления набора социальных услуг ветеранам боевых действий. Теперь при первом обращении ветеранам будет назначаться ежемесячная денежная выплата в полном размере: без удержания НСУ", — передается в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, раньше ветеран боевых действий получал ежемесячную денежную выплату с удержанием НСУ. Для отказа от их получения в натуральной форме, нужно было обращаться в Социальный фонд. При этом размер ЕДВ с 1 января следующего года менялся с учетом того, сохранена ли была часть услуг или от них полностью отказались.

"Напомним, набор социальных услуг включает в себя лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно", — подчеркнула пресс-служба.