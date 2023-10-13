МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и другие депутаты ГД от ЛДПР внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим в бюджетных учреждениях РФ пенсионерам, проект доступен в думской электронной базе. Эксперт назвал ошибки пенсионеров при увольнении с работы

"Проектируемые положения направлены на восстановление с 1 января 2024 года выплаты страховой пенсии пенсионерам, работающим в указанных сферах (бюджетных), в полном размере исходя из актуальных на указанную дату размеров стоимости одного пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных с учетом всех произведенных, начиная с 2016 года, индексаций", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также отмечается, что с 2016 года отменили индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам, таким образом, бюджетники, имеющие и так невысокие зарплаты, испытывали финансовые трудности и были вынуждены работать для поддержания приемлемого уровня жизни.

Предлагаемая в порядке эксперимента мера в отношении отдельных категорий работающих пенсионеров будет способствовать восстановлению социальной справедливости и поддержанию доверия граждан к пенсионной системе, особенно низкооплачиваемых специалистов низового звена бюджетных организаций (нянечки в детских садах, санитарки в больницах, социальные работники), — заключается в документе.