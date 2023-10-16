МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. В новых российских субъектах на данный момент назначили более 800 пенсионных пособий, заявления продолжают рассматривать, заявил председатель Фонда пенсионного и социального страхования России Сергей Чирков. Глава Минтруда назвал максимальное пособие по безработице в 2024 году

"Мы за период с марта месяца, считайте до 15 октября, назначили 801 тысячу пенсий. То есть 800 тысяч пенсий уже назначено, и работу мы продолжаем очень активно, и надеюсь, что очень скоро все заявления рассмотрим. То же самое касается ежемесячных выплат инвалидам, уже 155 тысяч таких было там назначено, и все заявления рассмотрены, все, кто к нам обращался, уже получили такую выплату", — указал Чирков в ходе "Парламентского диалога" на базе Совета Федерации РФ.

Также он добавил, что уже более 3,5 миллиона граждан из новых субъектов России зарегистрированы в системе учета Социального Фонда. По словам Чиркова, единые пособия и детские выплаты назначили первыми.