2023-10-16T20:20:50+03:00
2023-10-16T20:20:50+03:00
2023-10-16T20:20:50+03:00
2023
https://1prime.ru/pensions/20231016/841997030.html
Соцфонд раскрыл число назначенных пенсий в новых субъектах России
Пенсии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В новых российских субъектах на данный момент назначили более 800 пенсионных пособий, заявления продолжают рассматривать, заявил председатель Фонда пенсионного и социального... ПРАЙМ, 16.10.2023
экономика, новости, пенсии, россия, новые регионы рф, пенсии
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/44/838644437.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/44/838644437.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/44/838644436.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/44/838644436.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/44/838644424.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/44/838644424.jpg
https://1prime.ru/finance/20231011/841947149.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. В новых российских субъектах на данный момент назначили более 800 пенсионных пособий, заявления продолжают рассматривать, заявил председатель Фонда пенсионного и социального страхования России Сергей Чирков.
"Мы за период с марта месяца, считайте до 15 октября, назначили 801 тысячу пенсий. То есть 800 тысяч пенсий уже назначено, и работу мы продолжаем очень активно, и надеюсь, что очень скоро все заявления рассмотрим. То же самое касается ежемесячных выплат инвалидам, уже 155 тысяч таких было там назначено, и все заявления рассмотрены, все, кто к нам обращался, уже получили такую выплату", — указал Чирков в ходе "Парламентского диалога" на базе Совета Федерации РФ.
Также он добавил, что уже более 3,5 миллиона граждан из новых субъектов России зарегистрированы в системе учета Социального Фонда. По словам Чиркова, единые пособия и детские выплаты назначили первыми.