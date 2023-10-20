МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. С начала следующего года пенсии вырастут на 7,5 процента, размер выплат неработающим пенсионерам достигнет 23,4 тысячи рублей, рассказал в беседе с RT эксперт финансового маркетплейса "Сравни" Максим Глазков. В России удвоится число получателей накопительной пенсии

По его словам, с 1 января аналогично увеличится размер страховой пенсии, а с 1 апреля — размер социальной пенсии, она в среднем составит 13,4 тысячи рублей.

Эксперт объяснил, что на получение социальной пенсии могут рассчитывать нетрудоспособные лица и те граждане, у которых нет достаточного стажа для назначения другой пенсионной категории. К данной группе относятся достигшие пенсионного возраста, с ограниченными возможностями здоровья, потерявшие кормильца, дети-сироты до 18 лет или сироты в возрасте до 23 лет, обучающиеся на очной форме.

По словам эксперта, льготным категориям пенсионеров также выплатят пенсию, проиндексированную на 7,5 процента. К ним относятся лица с ограниченными возможностями здоровья, ветераны, герои России и СССР, герои труда, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы, граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской аварии, пострадавшие от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний.

В будущем году процент индексации для работающих пенсионеров будут рассчитывать индивидуально в зависимости от их трудового стажа, напомнил Глазков.

С 1 октября будущего года прибавка для военных пенсионеров составит 4,5 процента. Пенсионеры, возраст которых 80 лет и больше, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.

Также на увеличение дохода могут рассчитывать сотрудники сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры, объяснил эксперт. Их заработные платы с начала года увеличатся на 9,8 процента. В указанную категорию входят, например, работники социальных учреждений, сотрудники силовых структур, педагоги и работники культуры, медицинские работники, сотрудники социальных служб, работники сельских и лесных хозяйств.

На 1 октября 2024 года запланирована индексация зарплат оставшимся категориям бюджетников и работников федеральных учреждений. Ее увеличат еще на 4,5 процента.

Для ряда госслужащих индексации в 2024 году будут отменены — это федеральные гражданские госслужащие и лица, которые занимают государственные должности.