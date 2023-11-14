МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в 1 чтении законопроект о праве прабабушек и прадедушек на повышенную выплату к пенсии при опеке над правнуками. ГД приняла закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

Отмечается, что такое право получат прабабушки и прадедушки, которые являются опекунами правнуков в возрасте до 18 лет или старше 18 лет и признанных судом недееспособными. Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности устанавливается не более чем на трёх нетрудоспособных членов семьи.

Сейчас, если бабушка или дедушка являются опекуном несовершеннолетних внуков или внуков, признанных недееспособными, то они имеют право на фиксированную выплату, а прабабушки и прадедушки — нет.

"В основу инициативы легла реальная жизненная ситуация. Ко мне на прием в Новомосковске (Тульская область) пришла удивительная женщина 69 лет, на тот момент являющаяся учительницей начальных классов с пятидесятилетним стажем, ветераном труда и являющаяся опекуном двух несовершеннолетних правнуков. Ей отказали в повышенной фиксированной выплате к страховой пенсии, ссылаясь на то, что сейчас закон "оканчивается" на бабушках и дедушках. Видимо, когда писался закон, законодатели даже предположить не могли, что наши прабабушки и прадедушки так помолодеют в нашей стране", — рассказала журналистам автор проекта депутат ГД Надежда Школкина (ЕР).

Она добавила, что с принятием закона семьи, где прабабушки и прадедушки воспитывают внуков, они будут получать дополнительно 2638 рублей на ребенка. Таких семей насчитывается 550.