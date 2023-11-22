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2023
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Совфед одобрил повышение военных пенсий с октября 2024 года
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Совфед на заседании в среду одобрил закон о повышении военных пенсий с 1 октября 2024 года на 4,5%. В документе отмечается, что с 1 января 2012 года денежное довольствие... ПРАЙМ, 22.11.2023
экономика, новости, пенсии, совфед, военные пенсионеры, закон
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Совфед на заседании в среду одобрил закон о повышении военных пенсий с 1 октября 2024 года на 4,5%.
В документе отмечается, что с 1 января 2012 года денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии в размере 54% и с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2 % до достижения 100%.
"С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии предлагается установить на уровне 89,32 %, имея ввиду увеличение "военных" пенсий на 4,5%", — говорится в сопроводительных документах.
Помимо военнослужащих, закон распространяется на граждан, проходящих службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.