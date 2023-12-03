МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Примерно 2,16 миллиона российских инвалидов получают страховую пенсию сегодня, еще 2,25 миллиона получают социальную пенсию по инвалидности, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России. Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в декабре

В воскресенье 3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов.

В Соцфонде напомнили, что страховая пенсия назначается, если у человека с инвалидностью есть хотя бы один день трудового стажа.

"Сегодня такую пенсию получают 2,16 миллиона человек. Если человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет стажа, Социальный фонд устанавливает социальную пенсию по инвалидности, которая сегодня назначена 2,25 миллионам человек. В основном ее получают дети-инвалиды", — сказано в сообщении фонда.

Уточняется, что помимо страховой и социальной пенсии россияне с инвалидностью также вправе получать государственную пенсию, которая положена лицам, получившим инвалидность в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, радиационных или техногенных катастроф. В фонде уточнили, что сегодня эту пенсию получает 34,6 тысячи человек.

"Право сразу на две пенсии, страховую по старости и государственную по инвалидности, есть у людей с инвалидностью вследствие военной травмы и инвалидов Великой Отечественной войны. Таких пенсионеров на сегодняшний день 33,7 тысячи человек", — пояснили в Соцфонде.

Кроме того, получатели страховой и социальной пенсий по инвалидности при наличии пенсионных коэффициентов и стажа, а также при достижении пенсионного возраста переходят на страховую или социальную пенсии по старости.