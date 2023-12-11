МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в России смогут обращаться к финансовому уполномоченному по поводу неправомерных переводов пенсионных накоплений, соответствующие изменения в закон об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг вступают в силу с 11 декабря. ЦБ оценил уровень средневзвешенной доходности пенсионных накоплений НПФ

Закон наделяет финансового уполномоченного компетенцией по рассмотрению обращений граждан, связанных с незаконным переводом их пенсионных накоплений из Фонда пенсионного и социального страхования (ранее – Пенсионный фонд России) в негосударственный пенсионный фонд или между негосударственными пенсионными фондами страхования в рамках досудебного порядка урегулирования споров.

Также закон содержит ряд норм, направленных на совершенствование действующего порядка досудебного урегулирования финансовым уполномоченным споров между финансовыми организациями и потребителями, повышение эффективности деятельности по рассмотрению обращений потребителей и, соответственно, защиты прав потребителей финансовых услуг.

Служба финансового уполномоченного совместно с Банком России, Минюстом РФ и иными заинтересованными сторонами больше года работала над этими поправками, сообщил РИА Новости главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

По его словам, новые компетенции, которые дает этот закон финансовому уполномоченному, позволят обеспечить правовой защитой большее число граждан, а поправки о совершенствовании деятельности сделают процесс рассмотрения обращений более эффективным.