МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о том, что в следующем году будет поднята тема индексации пенсии работающих пенсионеров, готовятся предложения на этот счет. В Госдуме оценили повышение пенсий с Нового года

"Мы будем эту тему (индексации пенсии работающих пенсионеров — ред.) содержательно обсуждать в следующем году… Мы придумываем и готовим предложения", — сообщил Фадеев на пресс-завтраке с журналистами.

Глава СПЧ отметил, что с точки зрения справедливости индексация пенсии должна касаться как работающих, так и неработающих пенсионеров.

"Почему не индексируется пенсия работающих пенсионеров? Эти люди отработали 35 лет, они платили страховые взносы, теперь им за эти взносы платят пенсии. Какая разница с точки зрения справедливости, работает человек или не работает? Он уже внес свои деньги, разработал свою пенсию", — добавил Фадеев.