2023-12-26T17:02:57+03:00
2023-12-26T17:02:57+03:00
2023-12-26T17:02:57+03:00
2023
https://1prime.ru/pensions/20231226/842677601.html
Работающим пенсионерам в России могут повысить пенсии
Пенсии
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Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о том, что в следующем году будет поднята тема индексации пенсии работающих пенсионеров, готовятся предложения на этот счет. "Мы будем эту тему... ПРАЙМ, 26.12.2023
экономика, новости, пенсии, пенсии, россия, индексация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о том, что в следующем году будет поднята тема индексации пенсии работающих пенсионеров, готовятся предложения на этот счет.
"Мы будем эту тему (индексации пенсии работающих пенсионеров — ред.) содержательно обсуждать в следующем году… Мы придумываем и готовим предложения", — сообщил Фадеев на пресс-завтраке с журналистами.
Глава СПЧ отметил, что с точки зрения справедливости индексация пенсии должна касаться как работающих, так и неработающих пенсионеров.
"Почему не индексируется пенсия работающих пенсионеров? Эти люди отработали 35 лет, они платили страховые взносы, теперь им за эти взносы платят пенсии. Какая разница с точки зрения справедливости, работает человек или не работает? Он уже внес свои деньги, разработал свою пенсию", — добавил Фадеев.