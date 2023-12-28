МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. "Почта России" внедрила новую информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат, позволяющую отслеживать данный процесс в режиме реального времени, сообщили в пресс-службе компании. "Почта России" не воюет с маркетплейсами, заявили в компании

"Почта запустила информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать процесс на всех этапах и при необходимости оперативно его корректировать", — говорится в сообщении.

Так, в режиме онлайн система проверяет, сколько раз и когда к клиенту приходил почтальон, как его зовут, смог ли он вручить адресату пенсию или социальное пособие. "Если нет, в системе отражается причина. Получателям, которых не оказалось дома, Почта назначает повторную доставку и контролирует ее ежедневно", — отмечается в релизе. Система помогает выстроить график так, чтобы почтальоны могли доставлять все ежемесячные выплаты, положенные клиенту, в один определенный день.

Кроме того, многие отчеты и сопроводительные реестры хранятся теперь исключительно в электронном виде в новой информационной системе. "На выплатных поручениях теперь нет повторяющегося текста — это позволило уменьшить их формат, сохранив при этом размер шрифта и выделив на бланке самое главное для получателя", — заключили в компании.