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2023
https://1prime.ru/pensions/20231228/842700744.html
Украина может отменить индексацию пенсий в 2024 году
Пенсии
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Киев возможно отменит с 1 марта индексацию пенсионных пособий, если союзники на Западе финансово не поддержат, сообщила украинский министр социальной политики Оксана Жолнович. "На... ПРАЙМ, 28.12.2023
экономика, новости, пенсии, украина, пенсия, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Киев возможно отменит с 1 марта индексацию пенсионных пособий, если союзники на Западе финансово не поддержат, сообщила украинский министр социальной политики Оксана Жолнович.
"На Украине могут отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки западной помощи", — цитирует Жолнович украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
Что касается базовой пенсии, на нее должно хватить из средств налогоплательщиков, отметила министр.
Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что, если в следующем году задержится финансирование от ЕС и США, в долгосрочной перспективе социальные выплаты возможно отменят.
Испанская газета Pais со ссылкой на попавший в ее распоряжение анализ ситуации на Украине писала, что Киев предупредил своих западных союзников, что без новых финансовых вливаний с их стороны на Украине уже в первом триместре 2024 года без зарплат останутся до двух миллионов госслужащих и еще миллион граждан — без социальных выплат.
В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.