МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Киев возможно отменит с 1 марта индексацию пенсионных пособий, если союзники на Западе финансово не поддержат, сообщила украинский министр социальной политики Оксана Жолнович. Украина внесла Shandong Odes в список "спонсоров войны"

"На Украине могут отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки западной помощи", — цитирует Жолнович украинское издание "Страна" в Telegram-канале.

Что касается базовой пенсии, на нее должно хватить из средств налогоплательщиков, отметила министр.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что, если в следующем году задержится финансирование от ЕС и США, в долгосрочной перспективе социальные выплаты возможно отменят.

Испанская газета Pais со ссылкой на попавший в ее распоряжение анализ ситуации на Украине писала, что Киев предупредил своих западных союзников, что без новых финансовых вливаний с их стороны на Украине уже в первом триместре 2024 года без зарплат останутся до двух миллионов госслужащих и еще миллион граждан — без социальных выплат.

В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.