МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Новый сберегательный инструмент для граждан начинает действовать в России с 1 января 2024 года — программа долгосрочных сбережений, которая позволит россиянам при финансовой поддержке государства в простой и удобной форме копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.

Чтобы присоединиться к программе, нужно заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Использовать накопленные средства можно на дополнительные периодические выплаты через 15 лет с момента заключения договора либо с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При этом программа позволяет досрочно забрать сбережения в особых жизненных ситуациях, например, при потере кормильца или на лечение тяжелой болезни.

Участники программы могут копить самостоятельно за счет собственных добровольных взносов, а также перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления. НПФ будет инвестировать эти средства в интересах своего клиента на принципах доходности и безубыточности.

Программа долгосрочных сбережений предусматривает государственное софинансирование собственных взносов граждан – в размере до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления человека в программу, а также специальный налоговый вычет — до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч рублей.

Внесенные средства граждан, а также инвестиционный доход по ним будут застрахованы государством на случай банкротства фонда или аннулирования его лицензии на сумму 2,8 миллиона рублей, что в два раза больше, чем по банковским вкладам. Сформированные в программе сбережения наследуются в полном объеме за вычетом выплаченных средств (за исключением случая, когда ее участнику назначена пожизненная периодическая выплата).

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Согласно установленным правительством и Банком России плановым значениям по количеству граждан, привлеченных в программу долгосрочных сбережений, в 2024 году к ней должны присоединиться 300-500 тысяч человек, в 2025 году — 1,2-1,7 миллиона граждан, в 2026 году — 2,5-3,4 миллиона, в 2027 году — 4,1-5,6 миллиона, в 2030 году — 9,7-13,3 миллиона человек.

Речь идет как о тех, кто лично примет участие в программе, так и тех, кто конвертирует пенсионные накопления в эту программу (возможно без уплаты личных взносов).

Объем сбережений граждан, привлеченных в программу долгосрочных сбережений, в 2024 году должен составить 25-37 миллиардов рублей, в 2025 году — 100-155 миллиардов, в 2026 году — 240-330 миллиардов, в 2027 году — 420-570 миллиардов, в 2030 году — 1,2-1,7 триллиона рублей.