МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Среднестатистический работающий гражданин России хотел бы иметь пенсию в размере 47,6 тысячи рублей, сообщает РБК со ссылкой на результаты проведенного сервисом Superjob опроса. Пенсии, пособия, зарплаты. Каких доплат от государства ждать в 2024 году

Исследование показало, что размер желаемой пенсии зависит от пола (48,7 тысячи рублей у мужчин и 46,7 тысячи рублей у женщин), возраста (46,1 тысячи рублей у лиц в возрасте до 34 лет и 49,1 тысячи рублей у лиц старше 45 лет), а также ежемесячного дохода. Например, 50,3 тысячи рублей, хотят получать люди, зарабатывающие более 100 тысяч рублей в месяц. При этом отмечается, что чем старше возраст респондентов и выше их доходы, тем большая у них и сумма "пенсии мечты".

По данным опроса, на размер желаемой пенсии влияет и место проживания. Например, в Москве и Санкт-Петербурге он составляет 51,5 тысячи рублей и 49 тысячи рублей соответственно, а в Ярославле и Астрахани — 43,8 тысячи рублей и 43 тысячи рублей соответственно.

Кроме того, исследование показало, что ожидаемая "пенсия мечты" у жителей городов-миллионников держится в диапазоне 44,7-51,5 тысячи рублей.

Ранее Госдума приняла закон о повышении в 2024 году размера средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости до 23 449 рублей. Страховая выплата для неработающих пенсионеров увеличится на 1,572 тысячи рублей, а выплата по старости — на 1,631 тысячи рублей.

С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости проиндексированы на 7,5%. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что данное решение затронет свыше 32 миллионов россиян.