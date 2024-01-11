МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. ВТБ и банк "Открытие" начали процесс объединения своих негосударственных пенсионных фондов (НПФ), интеграция завершится до конца первого полугодия, сообщила пресс-служба ВТБ. Россияне назвали размер "пенсии мечты"

"ВТБ Пенсионный фонд начал" процесс присоединения НПФ "Открытие"… Интеграция завершится до конца первого полугодия 2024 года и сделает объединенный фонд лидером рынка: количество клиентов увеличится до 10,5 миллионов человек, а объем средств под управлением фонда превысит 1 триллион рублей", — сказано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в рамках интеграции клиентам НПФ "Открытие" не потребуется совершать никаких дополнительных действий – перевод произойдет автоматически. Клиентам "ВТБ Пенсионный фонд" также не нужно будет перезаключать договоры об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении.

Интеграция фондов не затронет и действующие корпоративные пенсионные программы: их условия не изменятся, и перезаключать договоры вкладчикам–юрлицам также не потребуется.

В конце 2022 года Банк России продал 100% акций банка "Открытие" банку ВТБ за 340 миллиардов рублей.