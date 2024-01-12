МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Возможность получать пенсию в размере 50 тысяч рублей возникает в случае, когда доход человека составляет примерно 120 тысяч рублей, рассказала "Ленте.ру" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Пенсии, пособия, зарплаты. Каких доплат от государства ждать в 2024 году

Она напомнила, что согласно Конвенции № 102 Международной организации труда "О минимальных нормах социального обеспечения", частично ратифицированной в Россией, возмещение утраченного заработка должно составлять порядка 40% от дохода. Таким образом, чтобы сумма была примерно 50 тысяч рублей, нужно получать зарплату не в размере не менее 120 тысяч рублей, пояснила парламентарий.

"Теоретически при этой зарплате — 120-140 тысяч рублей — уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию", — сказала Бессараб.

Она также отметила, что средняя зарплата россиян не позволяет осуществлять отчисления таким образом, чтобы можно было иметь настолько большую пенсию. По словам, депутата средняя пенсия по старости к концу текущего года может составить около 24 тысяч рублей.

Чтобы получать хорошую пенсию, Бессараб порекомендовала россиянам правильно выбирать работу и трудиться "в белую", то есть в реальном секторе экономики, чтобы страховые взносы отчислялись полностью.

Опрос Superjob показал, что среднестатистический работающий гражданин РФ хотел бы иметь пенсию в размере 47,6 тысячи рублей.

Ранее Госдума приняла закон о повышении в 2024 году размера средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости до 23 449 рублей. Страховая выплата для неработающих пенсионеров увеличится на 1,572 тысячи рублей, а выплата по старости — на 1,631 тысячи рублей.

С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости проиндексированы на 7,5%. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что данное решение затронет свыше 32 миллионов россиян.