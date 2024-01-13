МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Россия вошла в число лидеров среди крупнейших экономик мира по показателю роста пенсий в реальном выражении по состоянию на начало 2023 года, обогнав США и уступив лишь Испании, Бельгии, Мексике и Турции, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Росстата и стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Россиянам назвали условие для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Организация публикует данные по динамике пенсий с годовым лагом, подготовленные на основании информации статистических ведомств стран-участниц. Их анализ показал, что в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года самым заметным рост реальных пенсий оказался в Турции — на 17,4%. По этому показателю ей немного уступила расположившаяся на втором месте Мексика (рост на 15,6%). А вот у других стран ОЭСР положительная динамика оказалась чуть менее заметной — рост в 2,8% у Бельгии и 2,5% у Испании. А в США реальные пенсии выросли на 2,2%.

Пятерку стран с самым заметным увеличением пенсий замыкает Россия с ростом пенсионных выплат в 2,4%, по данным Росстата за соответствующий период.

При этом, исходя из данных ОЭСР, выплаты с поправкой на инфляцию снизились в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года в большинстве стран, входящих в организацию, — в 25 из 38 экономик.

Самым заметным падение реальных пенсионных выплат было в Эстонии — сразу на 9,7%. Кошельки польских пенсионеров стали легче на 7,7%. На третьем месте антирейтинга оказалась Коста-Рика со снижением в 7,1%. Выплаты шведским пенсионерам снизились на 6%, и почти на ту же величину "обеднели" пожилые датчане, за год потерявшие 5,7%.

Среднестатистический пенсионер, проживающий в странах ОЭСР, получает на руки 61% своей зарплаты после вычета налогов, подытожили эксперты ОЭСР. Самая маленькая пенсия — в Австралии, Эстонии, Ирландии, Японии, Южной Корее, Литве и Польше (по 40% от зарплаты). А в Греции, Нидерландах, Португалии и Турции пенсии превышают 90% чистого дохода.

ОЭСР — международная экономическая организация, объединяющая развитые страны. Переговоры о вступлении в ее ряды России начались еще в 2007 году, но были прекращены в феврале 2022 года.