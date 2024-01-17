МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Каждый третий россиянин, родившийся в 1967 году и позже, не знает принципы формирования и расчета пенсии, следует из исследования, проведенного сервисом по поиску работу SuperJob. Россиянам назвали условие для получения пенсии в 50 тысяч рублей

По данным исследования, 34 процента испытали затруднения с оценкой пенсионной системы, 28 процентов назвали ее некорректной, только 5 процентов посчитали ее справедливой. Кроме того, большая часть опрошенных выступила против повышения пенсионного возраста, а также потребовала сделать формулу расчета размера пенсии более прозрачной или вернуться к старой формуле, учитывавшей стаж и размер заработной платы.

Отмечается, что мужчины формулой расчета интересуются меньше, чем женщины, а люди моложе 34 лет более активно игнорируют эту информацию. "Слишком далеко до пенсии, все еще может несколько раз измениться",- отметили опрошенные.

Ранее Госдума приняла закон о повышении в 2024 году размера средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости до 23 449 рублей. Страховая выплата для неработающих пенсионеров увеличится на 1,572 тысячи рублей, а выплата по старости — на 1,631 тысячи рублей.

С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости проиндексированы на 7,5 процента. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что данное решение затронет свыше 32 миллионов россиян.

При этом за назначением страховой или льготной пенсии лучше обращаться заранее, поскольку Социальный фонд в некоторых случаях может отказать. Обратиться с заявлением лучше за месяц до наступления возраста, дающего право на назначение пенсии, советуют юристы. Сделать это можно в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ, в личном кабинете на сайте Социального фонда и на портале "Госуслуги".

Также гражданин может обратиться в территориальный орган Соцфонда в течение 24 месяцев до наступления возраста, дающего право на назначение пенсии, в том числе назначаемой досрочно.

В ряде случаев Соцфонд имеет право отказать в страховой пенсии. Одной из причин может стать нехватка пенсионных баллов (ИПК). В 2024 году для выхода на пенсию нужно иметь трудовой стаж не менее 15 лет, а ИПК не менее 28,2 балла. Впрочем, если баллов не хватило, то их можно вполне законно докупить. Особое внимание уделяют тем, кто претендует на льготную пенсию.