МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Индексация социальных пенсий в России с 1 апреля этого года может составить 7,5%, свидетельствует проект постановления правительства, разработанный Минтрудом РФ. Украина может отменить индексацию пенсий в 2024 году

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

"В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%. Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год", — объяснили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве напомнили, что индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. Отмечается, что увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить выплаты для 4,1 миллиона человек. На эти цели в 2024 году в федеральном бюджете на предусмотрено 37,5 миллиарда рублей.

"Среди граждан, для кого повышается пенсия с 1 апреля, свыше 3,4 миллиона получателей социальных пенсий, а также почти 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения", — отмечается в сообщении.

Социальная пенсия выплачивается тем гражданам, у которых в силу различных обстоятельств недостаточный трудовой стаж для получения страховой пенсии. Гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.