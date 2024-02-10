МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Минтруда РФ нужно рассмотреть вопрос о снижении требований к страховому стажу и размеру индивидуального пенсионного коэффициента для выхода на пенсию многодетных матерей, а также о распространении норм о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов, считает глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Соответствующее обращение есть в распоряжении РИА Новости. Статус многодетности для родителей стал бессрочным, заявили в Минтруде

"Просим Вас, уважаемый Антон Олегович (Котяков — глава Минтруда РФ), рассмотреть вопрос о снижении требований к страховому стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента у многодетных женщин для досрочного назначения им страховой пенсии по старости, а также о распространении норм о досрочном назначении страховой пенсии по старости на мужчин — многодетных отцов", — говорится в обращении.

Отмечается, что согласно указу президента РФ Владимира Путина "О мерах поддержки многодетных семей" женщинам, родившим трех и более детей, гарантируется досрочное назначение страховой пенсии по старости.

"В настоящее время соответствующие нормы установлены в статье 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях". Женщинам с тремя детьми гарантируется выход на пенсию на 3 года раньше пенсионного возраста, женщинам с четырьмя детьми — на 4 года, женщинам с пятью детьми — на десять лет", — указала Останина в обращении.

В депутатском запросе отмечается, что для назначения такой пенсии многодетным матерям нужно иметь стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30.

Пенсионное законодательство в России не содержит аналогичных льгот для многодетных отцов, хотя с такими просьбами к депутатам Госдумы обращаются региональные депутаты и общественные организации, заключила Останина.