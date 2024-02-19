МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Недобросовестные действия участников рынка по незаконному переводу пенсионных накоплений граждан из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой практиковались несколько лет назад, однако многие люди до сих пор могут не знать об этом, рассказала РИА Новости финансовый уполномоченный Татьяна Савицкая. Решения о стаже для пенсии в новых регионах скоро примут, заявил Путин

В результате таких переводов потребители могли терять часть средств. По ее словам, чтобы выявить возможный незаконный перевод пенсионных накоплений из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, гражданину следует запросить выписку о состоянии его индивидуального лицевого счета в Социальном фонде России.

"Гражданин может в любое время получить в личном кабинете на портале "Госуслуги" выписку о состоянии его индивидуального лицевого счета в СФР, в которой указывается в том числе его текущий страховщик. Учитывая, что смена страховщика может осуществляться не чаще одного раза в год, для контроля достаточно получать такую выписку один раз в год. Лучше это делать в апреле – мае, когда все сведения о возможной смене страховщика уже отражены на "Госуслугах", — пояснила финансовый уполномоченный.

Для граждан с декабря 2023 года действует упрощенный порядок возврата незаконно переведенных пенсионных накоплений – с помощью обращения к финансовому уполномоченному. "Если гражданину станет известно, что его страховщик по обязательному пенсионному страхованию изменился без его ведома (договор с новым страховщиком он не подписывал и заявление в СФР не подавал), то этот гражданин может направить обращение финансовому уполномоченному и потребовать возврата пенсионных накоплений предыдущему страховщику", — продолжила Савицкая.

Обращение направляется финансовому уполномоченному после направления заявления о восстановлении нарушенного права (претензии) в НПФ. Если новый НПФ не признает нарушение порядка перевода к нему пенсионных накоплений, финансовый уполномоченный назначит почерковедческую экспертизу подписи гражданина в договоре и в заявлении, и, в случае подтверждения факта выполнения подписи не этим гражданином, финансовый уполномоченный примет решение о возврате пенсионных накоплений гражданина предыдущему страховщику.

Пенсионные накопления возвращаются с учетом результатов инвестирования. Дополнительно текущий НПФ передаст предыдущему страховщику проценты за пользование пенсионными накоплениями гражданина, а также вернет отчисления в свой доход от инвестирования пенсионных накоплений. В свою очередь, предыдущий страховщик восстановит на индивидуальном лицевом счете гражданина сумму инвестиционного дохода, которая ранее им была изъята при незаконной смене страховщика.