МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за январь 2021 года вырос в рублях на 103,6 миллиарда, до 13,649 триллиона рублей, а в долларах — сократился на 4,4 миллиарда, до 179 миллиардов долларов, говорится в сообщении Минфина. Минфин разместил ОФЗ на 9,7 миллиарда рублей

"По состоянию на 1 февраля 2021 года объем ФНБ составил 13 649 302,8 млн. рублей, или 11,8% ВВП, прогнозируемого на 2021 год", — говорится в сообщении. Это эквивалентно 179 миллиардам долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил эквивалент 8,876 триллиона рублей, или 7,7% прогнозируемого на текущий год объема ВВП, что эквивалентно 116,409 миллиарда долларов.

На 1 января объем ФНБ составлял 13,546 триллиона рублей, или 11,7% ВВП, прогнозируемого на текущий год, а в долларовом эквиваленте — 183,358 миллиарда долларов.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 51,248 миллиарда долларов, 44,169 миллиарда евро, 8,551 миллиарда фунтов стерлингов и 272,7 миллиона рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 533,995 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт. Центробанк позитивно оценил ситуацию с госдолгом России

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 279,346 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 2,941 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, а 58,6 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота".

Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за период с 1 по 31 января 2021 года составила 246,273 миллиарда рублей. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, составил 1,724 миллиарда рублей, что эквивалентно 23,4 миллиона долларов.