МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Инвесторы "бэби-бумеры" стали в 2020 году ещё более консервативными, мужчины-миллениалы – еще более рискованными, а юноши "цифрового" поколения Z закономерно остаются верны IT-сектору, рассказали РИА Новости эксперты компании "Альфа-капитал". Инвесторы предпочитают фиксировать прибыль

Специально к мужскому празднику — 23 февраля — УК "Альфа-Капитал" провела исследование среди своих клиентов, чтобы выяснить, в какие инструменты сейчас предпочитает инвестировать сильный пол, какие активы и валюты выбирает, а главное, что изменилось в предпочтениях мужчин в столь богатом на драматичные события 2020 году.

ВОЗРАСТНОЙ СРЕЗ

Инвесторы старшего возраста, относящиеся к поколению "бэби-бумеров" (то есть те, кому сейчас за 60 лет), традиционно большую часть средств инвестируют в облигации — в их предпочтениях поменялось немногое, при этом за прошедший год эти инвесторы стали ещё более консервативными. Доля тех "бэби-бумеров", у кого в портфеле есть облигационные стратегии, выросла за прошлый год до 71,5% с 62%, оценили эксперты "Альфа-капитал".

Те, кому сейчас исполнилось 40-50 лет (поколение Х), как и раньше, остаются приверженцами более рискованных стратегий. Более 64,5% из них держат в своих портфелях стратегии акций и фонды и меньше половины (48,7%) вкладывают в облигационные активы, подсчитали эксперты.

Самые агрессивные инвесторы — "миллениалы", или поколение Y, родившиеся в 80–90-е годы прошлого столетия. Доля тех, кто предпочёл инвестировать в стратегии акций, здесь превышает 72,5%. Ни коронакризис, ни экономический спад не повлияли на их предпочтения: за год доля "миллениалов", инвестирующих в стратегии акций, заметно выросла (год назад она составляла 67,9%), оценили в "Альфа-капитал".

Инвесторы из более юного "цифрового" поколения, или "поколения Z", ведут себя более сдержанно. Доля тех, кто предпочитает акции, у них меньше, чем у мужчин из поколения Y, но она за год также выросла: до 68,8% с 57,7%, оценила "Альфа-капитал".

IT-СЕКТОР ПРИВЛЕК ВНИМАНИЕ

У мужчин, предпочитающих вложения в стратегии и фонды акций, за год значительно поменялись отраслевые приоритеты. Так, инвесторы практически всех возрастных групп за год сократили доли своих вложений в фонды и стратегии, где присутствуют банковский сектор и нефтегазовые компании и заметно увеличили позиции в продуктах IT-компаний, строительства и металлургии. Например, доля вложений в технологический сектор у представителей поколения X и Y за год выросла до 30% с 12% и до 38,4% с 12,4% соответственно. При этом мужчины из "цифрового" поколения Z вкладывают в IT-компании чаще всего: доля таких инвестиций в их портфелях составляет почти 40%, подсчитал "Альфа-капитал".

Впрочем, "бэби-бумеры" и тут проявили свой консерватизм: доля их вложений в ТЭК за прошлый год выросла с 21,6% почти до 30%.

Впрочем, эти представители старших поколений в компании с поколением Х не ограничиваются только активами фондового рынка и проявляют всё более заметный интерес к альтернативным инвестициям. Доли инвесторов-мужчин старшей и средней возрастных групп в фондах недвижимости — самые высокие. Так, среди 40–50-летних наиболее высок процент тех, кто вложил деньги в фонд "Альфа-Капитал арендный поток".

При этом при всё большее число мужчин-инвесторов предпочитают вкладывать деньги в стратегии акций и облигаций, торгующиеся на зарубежных площадках. Объём инвестиций в американские бумаги у 40–50-летних инвесторов вырос за год почти в три раза, а у "миллениалов" — в пять раз, оценили в "Альфа-капитал".

ВАЛЮТА ИНВЕСТИЦИЙ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Впрочем, несмотря на рост инвестиций в иностранные ценные бумаги, большинство инвесторов-мужчин предпочитают вкладывать в российской валюте — даже несмотря на ее ослабление в прошлом году, отмечают эксперты. В частности, доллар за 2020 год подорожал к рублю примерно на 20%, а доля рублёвых инвестиций в портфелях "бэби-бумеров" выросла почти до 80% с 71,4%, долларовые вложения сократились примерно до 15% с 24,3%, оценивают они.

Можно предположить, что многие представители старшего поколения в прошлом году предпочли инвестиции в стратегии российских облигаций вместо депозитов. Объём вложения в бонды у мужчин поколения "бэби-бумеров" вырос почти в 1,5 раза.

У мужчин более молодого возраста доля рублёвых инвестиций немного снизилась. Причём работает правило: чем моложе человек, тем он больше предпочитает накопления в долларах и евро, заметили в "Альфа-капитале". Особенно энергично инвестируют в валютные активы представители самого младшего поколения — Z, у которых доля рублей в портфелях за год упала до 52% с 61%, а вложения в доллары выросли до 47% с 38,8%.

Доля европейской валюты в портфелях инвесторов-мужчин остаётся низкой: больше других в евро инвестируют "бэби-бумеры" (рост инвестиций в евро — до 5,1% с 4,3%) и "средний возраст" (поколение Х), у которых доля евро в портфелях сейчас составляет менее 4%, резюмировали эксперты "Альфа-капитал".