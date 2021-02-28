МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Российским неквалифицированным инвесторам этой весной стоит обратить внимание на инструменты коллективных инвестиций: вложения в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) понятны и прозрачны, а также находятся под строгим контролем регулятора, советуют опрошенные РИА Новости эксперты. Инвестиции в мировую недвижимость в 2020 году сократились почти на 40%

"Инструменты коллективных инвестиций — паевые фонды — являются одними из тех инструментов, которые точно подходят для всех категорий инвесторов. Это понятный и прозрачный продукт, находящийся под довольно строгим контролем со стороны регулятора", — сказал руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК "Альфа-Капитал" Николай Швайковский.

Эксперт из БКС Андрей Русецкий согласен с коллегой и считает, что в текущем году основной поток средств инвесторов будет приходить через коллективные продукты. Банк России уже навел порядок в сфере профессиональных управляющих компаний, что сделало этот сегмент инвестиций наиболее зарегулированным и контролируемым на финансовом рынке.

Неквалифицированным инвесторам стоит отказаться от самостоятельной покупки акций, поскольку самому будет довольно сложно составить диверсифицированный портфель. В противном же случае "есть значительная вероятность испытать высокую волатильность результатов", пояснил начальник управления УК "Велес менеджмент" Денис Горев.

Банк России из-за значительного притока неквалифицированных частных инвесторов на фондовый рынок в прошлом году принял решение дополнительно отрегулировать процесс взаимодействия финансовых посредников с клиентами, тем самым ограничить круг предлагаемых финансовых инструментов.

После принятия законодательных изменений инвесторам будет доступен закрытый перечень финансовых инструментов, а для доступа к сложным финансовым инструментам вкладчик должен будет пройти специальное тестирование.