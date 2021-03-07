2021-03-07T07:36:08+03:00
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Власти потеряли миллиарды после инвестиций в юани
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Миллиардными убытками обернулось для Фонда национального благосостояния (ФНБ) инвестирование валютных резервов правительства. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на отчет... ПРАЙМ, 07.03.2021
фонды, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Миллиардными убытками обернулось для Фонда национального благосостояния (ФНБ) инвестирование валютных резервов правительства. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на отчет Минфина о результатах размещения средств ФНБ.
Отмечается, что ликвидная часть ФНБ за период с 15 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года принесла отрицательную доходность в размере минус $50 млн или 3,7 миллиарда рублей. При этом почти вся сумма была потеряна в феврале, когда Минфин решил изменить структуру ФНБ, добавив в корзину китайские юани (15%) и японскую иену (5%). Как только ведомство приобрело 600,3 млрд иен и 110,5 млрд юаней, их курсы покатились вниз. Юань подешевел на 0,6%, а с начала марта потерял еще 0,4% к доллару, иена обесценилась на 1,9% за февраль и еще столько же за первую неделю марта.
Подсчитать точный размер курсовых потерь невозможно, поскольку Минфин не сообщает дату и курс покупки новых валют.