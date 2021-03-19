МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 17 марта составил 220 миллионов долларов после оттока в 60 миллионов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. Приток стал крупнейшим с января. Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,2%

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские активы получили крупнейший с января приток в размере 220 миллионов долларов после 60 миллионов долларов оттока на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.