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https://1prime.ru/personal_investments/20210319/833271175.html
Назван чистый приток в инвестирующие в Россию фонды за неделю
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Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 17 марта составил 220 миллионов... ПРАЙМ, 19.03.2021
фонд, россия, фонды, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 17 марта составил 220 миллионов долларов после оттока в 60 миллионов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. Приток стал крупнейшим с января.
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
"Российские активы получили крупнейший с января приток в размере 220 миллионов долларов после 60 миллионов долларов оттока на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.