МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 28 апреля составил 20 миллионов долларов, после притока в 90 миллионов в неделю до того, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. Россиянам назвали три табу при выдаче ипотеки

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские активы получили приток в размере 20 миллионов долларов после 90 миллионов долларов притока на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.