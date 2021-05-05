МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Американский фонд Archegos Capital готовится к процедуре банкротства на фоне попыток его брокеров возместить часть из потерь в размере более 10 миллиардов долларов из-за того, что фонд не смог выполнить свои обязательства по маржинальным требованиям, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Семейный офис, которым управляет Билл Хван, нанял консультантов по реструктуризации для оценки потенциальных юридических претензий со стороны банков и планирования возможного свертывания своей деятельности", — приводит газета слова источников. Объем торгов на Московской бирже в апреле вырос на 12%

В конце марта ряд основных брокеров фонда Archegos, в числе которых были такие крупные банки как Credit Suisse, Nomura, Morgan Stanley, UBS, MUFG и Mizuho, распродали акции ряда компаний почти на 30 миллиардов долларов. Они были вынуждены сделать это после того, как фонд, накопивший крупные позиции в разных компаниях, в основном за счет заемных средств, объявил дефолт по маржинальным требованиям.

В частности, у фонда были крупные пакеты акций компаний Baidu, Discovery, Tencent и GSX Techedu. В итоге потери шести банков оцениваются более чем в 10 миллиардов долларов.

Источники указали, что некоторые из пострадавших банков готовятся направить фирме "письма-требования" — требование компенсации потерь до подачи судебного иска. Однако, как отмечает издание, сначала они хотят полностью завершить закрытие позиций фонда Archegos.

Швейцарский Credit Suisse в конце апреля сообщил, что закрыл 97% позиций фонда. Тогда же он оценил свои потери от краха Archegos почти в 5 миллиардов долларов. Крупнейший банк Швейцарии UBS потерял в свою очередь почти 800 миллионов долларов. Японская Nomura оценила свои потери от краха фонда Archegos в 2,3 миллиарда долларов, а американский Morgan Stanley — более 900 миллионов долларов.