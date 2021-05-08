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https://1prime.ru/personal_investments/20210508/833623966.html
Российское правительство увеличило свой резервный фонд
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 120,9 миллиарда рублей, следует из документа, опубликованного на... ПРАЙМ, 08.05.2021
правительство рф, фонды, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 120,9 миллиарда рублей, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Минфину России… внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ на 120921412 тыс. рублей за счет не использованных в 2020 году остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 г", — говорится в документе.
Резервный фонд правительства РФ создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.