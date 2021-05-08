МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 120,9 миллиарда рублей, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Минфину России… внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ на 120921412 тыс. рублей за счет не использованных в 2020 году остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 г", — говорится в документе.

Резервный фонд правительства РФ создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.