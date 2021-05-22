МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроекты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год, сообщается на сайте кабмина. Мишустин видит возможности для прорыва России в сфере IT

На заседании кабмина рассматривались вопросы о проекте федерального закона "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2020 год". Проектом предусматривается утверждение отчета об исполнении бюджета ФСС за 2020 год по доходам и расходам, показателей исполнения бюджета фонда за 2020 год.

"Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2020 год и направить его в Счетную палату Российской Федерации. Одобрить проект федерального закона "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2020 год" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Кроме того, кабмин утвердил отчет об исполнении бюджета ПФР за 2020 год и принял решение направить его в Счетную палату, а также одобрить проект об исполнении бюджета Пенсионного фонда и внести его в ГД.

На заседании также обсуждался проект федерального закона "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год", принятие которого обеспечит дальнейшее выполнение возложенных на ФОМС и делегированных государственных функций. Кабмин решил утвердить отчет об исполнении бюджета фонда, направить его в Счетную палату, одобрить проект соответствующего ФЗ и внести его в Госдуму.