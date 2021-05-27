МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Совокупная СЧА (стоимость чистых активов) ПИФов (паевые инвестиционные фонды) за первый квартал увеличилась на 9%, до 5,5 триллиона рублей, следует из представленного регулятором "Обзора ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов".

СЧА ПИФов, приходящаяся на физических лиц, выросла больше (на 11,7%), чем в целом по рынку, и почти достигла 45% от совокупной величины (от 5,5 триллиона рублей), сообщает Центробанк.

Чистый приток средств в ПИФы (разница между покупкой и погашением паев) продолжил расти в первом квартале и достиг 275 миллиардов рублей, что в полтора раза больше, чем в предыдущем квартале. Однако структура нетто-притока поменялась за счет значительного роста притоков в ЗПИФы (закрытые), традиционно ориентированные на юридических лиц и крупных инвесторов – физических лиц (+76% в квартальном исчислении), и ОПИФы (открытые) (+73%) при снижении притока в БПИФы (биржевые) (-27%), оценили в ЦБ РФ.

Помимо чистого притока средств, росту СЧА способствовала высокая средневзвешенная доходность, которая составила 28,7% годовых. Рост показателя вызван динамикой доходности крупнейшего по СЧА типа фондов – ЗПИФов. Увеличение доходности этого типа фондов связано в том числе с ростом рынка акций, на которые приходится почти треть их активов. Доходность ОПИФов и БПИФов за квартал снизилась, говорится в обзоре.

Количество ПИФов в первом квартале выросло на 41 штуку, до 1672. Максимальный рост в относительном выражении – на 41%, или (17 штук) – наблюдался в сегменте БПИФов. За весь 2020 год на рынке появился 21 новый биржевой фонд. Высокий интерес инвесторов к такому типу фондов способствует активному формированию новых фондов управляющими компаниями, а вывод новых БПИФов на рынок расширяет число доступных пайщикам стратегий, отмечает Центробанк.